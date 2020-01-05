В Оренбуржье женщина замерзла насмерть у автострады

05.01.2020, 9:04, Разное

В Оренбуржье в сугробах обнаружили труп женщины возле автострады. По предварительным сведениям, россиянка замерзла насмерть.
В текущее время выясняются причины и обстоятельства смерти жительницы Оренбуржья. Также проводится соответствующая проверка.

Чтобы извлечь тело замерзшей женщины, спасатели задействовали специальную технику. Далее его передали на судмедэкспертизу.



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