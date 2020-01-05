В Оренбуржье женщина замерзла насмерть у автострады

В Оренбуржье в сугробах обнаружили труп женщины возле автострады. По предварительным сведениям, россиянка замерзла насмерть.

В текущее время выясняются причины и обстоятельства смерти жительницы Оренбуржья. Также проводится соответствующая проверка.

Чтобы извлечь тело замерзшей женщины, спасатели задействовали специальную технику. Далее его передали на судмедэкспертизу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жители Перми открыли специфический магазин для ненужных презентов. Любой желающий имеет возможность избавиться от не понравившегося подарка или найти для себя сувениры по душе. Владельцы торговой точки еще до наступления новогодних праздников объявили об уникальной акции. Люди могут сдать в магазин подарки, если они пришлись не по вкусу, назвать цену, и после добавления небольшого процента […]