В Оренбуржье женщина замерзла насмерть у автострады

В Оренбуржье в сугробах обнаружили труп женщины возле автострады. По предварительным сведениям, россиянка замерзла насмерть.
В текущее время выясняются причины и обстоятельства смерти жительницы Оренбуржья. Также проводится соответствующая проверка.
Чтобы извлечь тело замерзшей женщины, спасатели задействовали специальную технику. Далее его передали на судмедэкспертизу.
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