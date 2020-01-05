Трамп пригрозил Ирану новыми вооружениями за 2 трлн долларов

05.01.2020, 8:51, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать новые вооружения американской армии за 2 трлн долларов против Ирана.

«Соединенные Штаты только что потратили 2 трлн долларов на военную технику. Мы самые большие и лучшие в мире», – написал Трамп в своем Twitter.

В случае если Иран атакует американскую базу, то США отправят это «новое и красивое» вооружение против этой страны, пообещал американский лидер. Он отметил, что отдаст приказ об этом «без колебаний».

Напомним, в результате ракетного удара по иракской базе под Киркуком погиб американский контрактник из числа гражданских. Пентагон возложил ответственность на движение «Катаиб Хезболла» и нанес ответные удары по объектам в Ираке и Сирии.

После этого в Багдаде толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США и подожгла его. США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.



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