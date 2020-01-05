У канадского лайнера после взлета отвалилось колесо

У рейса канадской авиакомпании Air Canada, следовавшего из Монреаля в Сегеней, отвалилось колесо, инцидент сняли на видео.

Лайнер Bombardier Dash 8 совершил экстренную посадку после взлета, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.

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— Tom (@caf_tom) 3 января 2020 г.

Самолет после происшествия час кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо, после чего совершил посадку. Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Напомним, в декабре самолет авиакомпании Bek Air с почти сотней человек на борту вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было.

Жертвами катастрофы стали 12 человек, 49 госпитализированы. Среди пострадавших есть граждане Украины и Китая.

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