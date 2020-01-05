Диетолог рекомендует способы избавления от целлюлита

Египетский диетолог Халед Юсеф рекомендует способы избавления от целлюлита. Проблема, приносящая столько огорчений женщинам, часто возникает в связи с неправильными привычками, считает специалист.

Регулярные физические нагрузки, занятия фитнесом, йогой и просто пешие прогулки не менее 45 минут в день станут отличным началом в борьбе с непривлекательным явлением. Сюда же необходимо добавить массаж проблемных зон, который улучшит циркуляцию крови в организме. Изменения в подкожном слое не обязательно связаны с высоким индексом массы тела, поэтому так важно соблюдать правильный режим употребления жидкости и пищи. Для облегчения вывода солей и токсинов общий объём жидкости должен быть достаточно большим — до 3 л в день. Это вода и зеленый чай, отмечает специалист, однако пить перед сном врач не советует из-за стимулирующего действия на нервную систему. Крайне нежелателен избыток соли в организме, как и консерванты в продуктах, которые могут вызывать образование отеков, а также препятствовать процессу гидратации.

В рационе должны быть белки, которые человек получает благодаря нежирному мясу, рыбе, чечевице. Обязательно необходима клетчатка, а поэтому овощи и фрукты следует есть каждый день. Важно помнить, что отсутствие привычки питаться в определенные часы, создает идеальные условия для образования целлюлита.

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