Дочь Рамзана Кадырова Айшат возмутила жителей Грозного открытием ресторана «Париж» в здании библиотеки

05.01.2020, 8:21, Разное

Айшат Кадырова перед новогодними праздниками открыла ресторан под названием «Париж» в здании библиотеки. Такой шаг дочери Рамзана Кадырова возмутил жителей Грозного.
В день открытия заведения были заняты подъезды некоторых жилых домов, а также оказался перекрыт проспект Путина. Рамзан Кадыров прибыл на мероприятие с супругой Медни. Кроме этого, на празднике присутствовали несколько чеченских чиновников. Ресторан наследницы главы республики теперь находится в центре города, где была библиотека, закрытая в 2016 году. Данное решение возмутило жителей Грозного, заявивших, что учреждение являлось местом, где встречалась интеллигенция. Как высказалась одна из чеченок, даже во время межвоенного периода в стране никто не собирался преобразовывать здание.

Ресторан «Париж» стал вторым заведением Айшат Кадыровой, которое она открыла в центре города. Дочь политика также владеет магазином женского белья Lady A и домом моды Firdaws.



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