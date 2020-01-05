В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС

В 2020 году в российскую армию поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолеты оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.
«При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование», – сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, передает ТАСС.
За прошлый год в войска поступили пять модернизированных Ту-95МС.
Кобылаш уточнил, что системы, которые устанавливают на самолет во время модернизации, в несколько раз повышают точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как изменилась российская армия за время руководства военным ведомством Сергея Шойгу.
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