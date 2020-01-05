Мнение: Гегемон, как он есть.

Шляясь по амерским форумам в поисках реакции на героический расстрел иранского генерала на территории чужой страны, наткнулся на потрясающий по своей детской простоте лозунг:

Я предпочитаю президента, который убивает террористов, не анонсируя свои планы, а не того, которы посылает им деньги!

Ну не мог я не вставить свои пять копеек, причем решил не выражать своё мнение, а просто процитировать Конституцию США:

«5я поправка гласит: «Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или иным образом позорящее преступление иначе, как по представлению или обвинительному заключению Большого жюри»

И вот мне начали объяснять политику партии и правительства, после чего у меня появилась непреходящий привкус творчества революционных масс, где вина того или иного «буржуя» измерялась не по какому-либо кодексу, а исключительно в соответствии с личными представлениями о справедливости конкретного гегемона. Одним словом первый ответ на мои жалкие инсинуации был чисто большевистским:

«Я не согласен, когда дело доходит до известных .. виновных террористов, которые совершили преступления против нации»…

Ну думаю, надо попробовать зайти с козырей, то есть с отцов-основателей. Пишу:

«В соответствии с основными понятиями презумпции невиновности, есть два варианта (политического устройства):

— Вина определяется судом — и это демократия.

— Вину определяют политики — и это тоталитаризм»

Думал, что вызову смущение. Три раза ХА!

«Демократы расстроились из-за того, что иранский терроризм был убит. Думаю, они поддерживают терроризм.»

Сильный ход, не правда ли? Ну и следом — контрольный в голову:

«К Вашей ссылке на Биль о конституционных правах США, 5-я поправка… Вы знаете, что Иран не та же страна, что и США, верно?»

Ну, типа — эта поправка и эти права гражданина — они ведь для гегемона. А для всех остальных — рррреволюционная справедливость и такое же правосознание…

Эх, незря вождь пролетариата писал, что «социализм — это прусский порядок + американское образование и железные дороги». Знал Ильич, где пасутся и как воспроизводятся правильные гегемоны…

Одним словом, я практически сдался и так скромно, буквально лёгкими карандашными штрихами, потупив голову и краснея воспросил:

«Ок-ок, нет проблем, у меня только один вопрос: Кто имеет право решать, кто террорист, а кто нет, кто должен жить, а кто должен умереть?»

Ответ пока не поступил… Но, думаю, мой оппонент не растеряется. Кстати, я вас не представил собеседника:

S Alexander Gallégös, Navy Squirrel, Diplomat, Multilinguist, POLSCI, Работает в ВМС США, Помощник руководителя в Объединенном комитете начальников штабов… Хороший такой парень. Прямой, как дышло и лаконичный, как выстрел. Истинный ариец, характер нордический, выдержанный. К врагам Рейха опять же беспощаден. Настоящий гегемон…

Скрин нашей душевной переписки прилагается

Источник: Конт

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