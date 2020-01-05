Honda намерена выпустить в Японии беспилотники с третьим уровнем автономности

Honda готовит сюрприз всем поклонникам своей продукции, японский автоконцерн намерен выпустить беспилотные транспортные средства с третьим уровнем автономности. Машины выйдут на рынок в Японии, об этом сегодня, 4 января, рассказали СМИ Страны восходящего солнца.

В автосалоны государства первые беспилотники поступят примерно через полгода. Новинки будут оснащены беспилотными технологиями, реализованными на третьем уровне автономности работы. Суть этой категории состоит в возможности водителя, находясь в автомобиле, не следить за состоянием на дороге, занимаясь своими делами. При этом режим автопилота в новой Honda будет работать только в пробках или на трассах с пониженной скоростью.

Стоит отметить, что водитель при этом обязательно должен находиться в водительском кресле, это поможет в случае непредвиденных ситуаций экстренно отреагировать на возможные опасности и взять управление машиной на себя. Подобные технологии уже реализовала в своих машинах немецкая премиальная марка Audi, такие беспилотные авто уже можно приобрести на японском авторынке.

Сейчас в Honda завершаются заключительные этапы тестирования первых автономных машин, после чего они будут отправлены в дилерские центры продаж. Отмечается, что абсолютная автоматизация предлагается на пятом уровне, и в таких транспортных средствах будет отсутствовать даже само рулевое колесо, а все места для пассажиров расположат сзади.

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Последнее: Honda готовит сюрприз всем поклонникам своей продукции, японский автоконцерн намерен выпустить беспилотные транспортные средства с третьим уровнем автономности. Машины выйдут на рынок в Японии, об этом сегодня, 4 января, рассказали СМИ Страны восходящего солнца. В автосалоны государства первые беспилотники поступят примерно через полгода. Новинки будут оснащены беспилотными технологиями, реализованными на третьем уровне автономности работы. Суть […]