Медики перечислили болезни, на которые указывает высокий уровень лейкоцитов

Белые кровяные клетки (лейкоциты) предназначены для транспортировки и распределения антител, «создающих» иммунную систему. В некоторых случаях, их высокое содержание означает естественную реакцию организма на простуду или беременность, однако иногда это указывает на ВИЧ или рак крови.
Число лейкоцитов в течение дня разнится: оно выше во второй половине. Процесс, при котором их количество стремительно растет или падает до аномального уровня, приводит к ухудшению состояния – иммунная система начинает функционировать со сбоями. Безусловно, бывают случаи, когда произошедшее является следствием беременности, простуды или сезонной аллергии.
Тем не менее, при высоком количестве лейкоцитов, у человека можно диагностировать: инфекционные недуги, ожоги, хронические болезни костного мозга, ВИЧ или лейкоз. Повышенное число белых кровяных клеток возможно после удаления селезенки, и у тех людей, которые злоупотребляют курением, подытожили врачи.
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