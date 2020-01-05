CNN — британский суд приравнял этическое веганство к философским воззрениям и религии

Этическое веганство в Великобритании приравнено к философским воззрениям и религии, пишет CNN, ссылаясь на решение британского суда, внёсшего соответствующие правки в закон о равенстве. Таким образом, отныне работодателям будет законодательно запрещено дискриминировать являющихся этическими веганами сотрудников на основе их взглядов. Издание сообщает, что этические веганы не только отказываются от животной продукции, но и выступают против эксплуатации животных.



Reuters

Британский судья Робин Постл постановил, что этическое веганство относится к списку философских воззрений, попадающих под защиту законов Великобритании, пишет CNN. Издание информирует, что этические веганы не только соблюдают веганскую диету, но и выступают против любой эксплуатации животных.

Как пишет CNN, суд рассматривал иск этического вегана Джорди Касамитьяны, уволенного в апреле 2018 года из компании League Against Cruel Sports за то, что он рассказывал коллегам о том, что их организация инвестирует средства в компании, проводящие эксперименты над животными. League Against Cruel Sports назвала утверждения Касамитьяны ложными.

В минувшую пятницу процесс был завершён: в итоговом заявлении судья Постл объявил, что этическое веганство является «философским воззрением, а не просто мнением», поскольку соответствует всем необходимым для философских воззрений критериям, прописанным в законе о равенстве.

Издание пишет, что закон о равенстве был принят в 2010 году: в нём прописано, что «религия и воззрения» являются одними из девяти защищаемых законом черт, таких как раса, пол, беременность и материнство. Закон запрещает работодателям дискриминировать подчинённых на этих основах.

«Я очень счастлив результатом этих слушаний и словами судьи, который чётко понял, что такое этическое веганство. Я не один. Многие люди поддерживали меня, потому что они либо их друзья подвергались дискриминации за этическое веганство. Надеюсь, что у моего увольнения будут и позитивные последствия, которые обеспечат этическим веганам лучшую защиту в будущем», — приводит CNN слова Касамитьяны.

Касамитьяна отметил, что этическое веганство означает больше, чем просто отказ от еды из животных: это философия и система ценностей, включающая в себя почти все сферы жизнедеятельности.

Впрочем, защищающий интересы League Against Cruel Sports юрист Райс Вайборн отмечает, что прошедшие слушания были лишь подготовкой к основному делу: причине увольнения Касамитьяны. Вайборн подчеркнул, что компания не оспаривала тот факт, что этический веганизм должен считаться философским воззрением, защищённым законом, поскольку это обстоятельство не имело отношения к увольнению Касамитьяны. По словам Вайборна, Касамитьяна был уволен не за взгляды, а за совершённый проступок.

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