Forbes — после примирения «Нафтогаза» и «Газпрома» санкции США теряют смысл

Крупнейшие газовые компании РФ и Украины подписали соглашение, по которому ближайшие четыре года РФ будет поставлять газ через Украину. Поэтому теперь, если США будут выступать против поставок российского газа в Европу, то тем самым они ударят по украинскому бюджету, в котором немалую часть составляют именно доходы от транзита газа, пишет Forbes.



Reuters

Американский закон, который приняли в декабре ради защиты Европы от зависимости от поставок российского газа, теперь потерял актуальность, пишет журналист Forbes Кеннет Рапоза. Дело в том, что «Нафтогаз» и «Газпром» помирились, и на четыре года Украина станет для РФ транзитным рынком газа. Теперь если США скажут европейцам не покупать российский газ, потому что он кормит Кремль, то тем самым они заберут 10% прибыли из кошелька украинского правительства.

Рапоза считает, что подписанное соглашение стало результатом выдержки «Нафтогаза», их длительных переговоров с «Газпромом» в арбитражных судах Стокгольма, а также санкций США против «Северного потока — 2». «Газпрому», по его словам, нужно было соглашение, чтобы перестраховаться против действий Вашингтона.

В итоге у «Нафтогаза» и «Газпрома» получилось полное перемирие. Они определили минимальный объём поставок на ближайшие годы и договорились оставить всякие судебные иски. Кроме того, «Нафтогаз» подтвердил, что получил от «Газпрома» сумму, оговорённую арбитражным судом в Стокгольме.

Это соглашение имеет большое значение для украинской экономики, отмечает автор статьи. После «евромайдана» ВВП Украины показывал плохие результаты. Автор статьи называет Украину «европейской Венесуэлой» на тот момент. И в прошлом году Украина недополучила порядка $3 миллиардов за транзит. А налоги «Нафтогаза» приносят в украинский бюджет около 14% доходов.

Все западные санкции против РФ начались с ухудшения отношений между Россией и Украиной после 2014 года, напоминает автор статьи, и споры касались, в том числе, газового вопроса. Теперь же, раз газовый вопрос решён, то и ситуация на востоке Украины тоже может разрешиться, полагает автор статьи. Тем более соглашение по газу было частью минских договорённостей.

Пока неясно, какую роль в достижении этого соглашения сыграли Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, которые встречались с Путиным и Зеленским. У немецкого и французского бизнеса миллиарды лежат в контрактах по российскому газу.

Поэтому Макрон в своё время призвал положить конец «новой холодной войне» с Россией. Рапоза иронизирует, что по американским стандартам его бы уже обвинили в «сговоре» с Россией, равно как и Меркель. При этом, как отмечает автор статьи, ни у Меркель, ни у Макрона нет личных бизнес-интересов в России, но РФ — ключевой конкурент американским поставкам сжиженного газа в Китай и Европу.

США настаивают, что Европа не должна сильно зависеть от российских энергоресурсов, но на самом деле страны вроде Германии в большей степени опираются на местные ресурсы, например, на энергию ветра и солнца. При этом, наоборот, поставки в Европу занимают важное место в экспорте американского сжиженного газа, отмечает журналист Forbes.

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