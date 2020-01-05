Региональные власти в Польше захотели сохранить памятники красноармейцам

В Польше региональные власти пытаются сохранить около 30-35 памятников красноармейцам, сообщил лидер организации «Курск» Ежи Тыц, которая занимается ремонтом и реставрацией монументов и захоронений солдат Красной армии.
«Ситуация сейчас выглядит немного иначе, чем в 2017 году, когда закон о декоммунизации (закон предусматривает снос памятников Красной армии – прим. ВЗГЛЯД) только вступил в силу. Тогда это явление носило массовый характер, были снесены десятки памятников. Позднее процесс приостановился», – сказал Тыц, передает ТАСС.
Он уточнил, что местные органы самоуправления заявили о нежелании уничтожать памятники.
«В этой ситуации следующий шаг зависел от воевод (глав регионов), которые выдавали распоряжения о сносе. Некоторые местные власти под давлением руководства их выполняли, а некоторые по-прежнему противятся, обратились в суды», – отметил глава организации.
По его данным, сейчас в стране насчитывается порядка 30-35 таких памятников.
Ежи Тыц отмечал, что из 650 памятников, описанных в приложении 1997 года к российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года, остается около 40 монументов.
В 2017 году, по его словам, снос обрел массовый характер, за короткое время демонтировали более 100 памятников.
В ноябре 2018 года объединение «Курск» запланировало ремонт кладбища советских воинов в Яселе Подкарпатского воеводства страны.
В Польше запрещена пропаганда коммунизма или иных тоталитарных строев. В рамках закона проводится снос советских памятников, включая те, что посвящены солдатам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Польше региональные власти пытаются сохранить около 30-35 памятников красноармейцам, сообщил лидер организации «Курск» Ежи Тыц, которая занимается ремонтом и реставрацией монументов и захоронений солдат Красной армии. «Ситуация сейчас выглядит немного иначе, чем в 2017 году, когда закон о декоммунизации (закон предусматривает снос памятников Красной армии – прим. ВЗГЛЯД) только вступил в силу. Тогда это […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пушков объяснил историческую безграмотность посла США в Польше / 31 декабря
- Соловьев ответил на украинские фантазии о потере Россией Крыма и Калининграда / 17 декабря
- Во Франции объяснили, почему Запад злится на Россию / 25 декабря
- Киллер на велосипеде II. Берлинский убийца Красиков служил в спецназе ФСБ «Вымпел» / 6 декабря
- Двенадцатый российский регион сделал 31 декабря выходным / 11 декабря
- Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов / 3 января
- Аваков: Россияне предлагали играть дурочку под названием «разведение вдоль всей границы». Где разводить? В Марьинке, где каждый метр полит кровью? / 10 декабря
- Совфед просит срочно приостановить оборот никотиносодержащих изделий / 23 декабря