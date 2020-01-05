Мнение: Ракетный обстрел авиабазы Балад и «Зеленой зоны» в Багдаде

05.01.2020, 7:45, Разное

Сообщается о ракетном обстреле американской военной базы Балад к северу от Багдада.
На базе размещаются как регулярные американские войска, так и ЧВК. Сама база является одной из крупнейших американских баз в Ираке.
Сообщается о как минимум 2 или 3 ракетных попаданиях на территории базы. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
UPD: По ряду сообщений, ранены как минимум 3 иракских контрактника.

В Багдаде 3 ракеты упали на территории "Зеленой Зоны". Две упали рядом с трассой у Арки Победы.
Одна упала недалеко от посольства США.
Обстрел велся из 107мм и 122мм неуправляемых ракет. Персонал посольства переведен в убежище. Дороги рядом с посольством перекрыты.
Сообщается о двух раненых гражданских.

Маловероятно, что это иранская ответка, скорее всего шиитские ополченцы поминают Сулеймани и Мухандиса. Действия Ирана ожидаются после голосования в парламенте.
Ситуация очевидно будет развиваться. Как уже говорилось ранее, "на этом" дело не закончится. Скорее наоборот.

В священном для шиитов городе Кум над главной мечетью поднять красный флаг, который символизирует готовность к тяжелой битве и обязательство отомстить врагам.
Для шиитов это символ войны и мести.

"Катаиб Хезбалла" выпустила предупреждение https://twitter.com/Aletejah_TV/status/1213513746229977090 для иракских силовых структур — с завтрашнего вечера им лучше отойти на 1 км от всех американских объектов.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Сообщается о ракетном обстреле американской военной базы Балад к северу от Багдада.На базе размещаются как регулярные американские войска, так и ЧВК. Сама база является одной из крупнейших американских баз в Ираке.Сообщается о как минимум 2 или 3 ракетных попаданиях на территории базы. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.UPD: По ряду сообщений, ранены как минимум […]

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