Очевидец спас полицейского во время нападения на пост ДПС в Ингушетии

Житель Ингушетии Илез Озиев, наблюдавший за нападением на пост ДПС в Магасе 31 декабря, спас одного из полицейских от вооруженного преступника, пишут СМИ.
«Я ехал по дороге сообщением Магас – Назрань, при подъезде на пост увидел много автомобилей, машины не проезжали, я объехал машины, подъехал к посту и увидел драку. Я подбежал, увидел у одного из парней нож в руках, я его схватил за плечи и отшвырнул. Он побежал в сторону ДПС, я вслед за ним, одного [полицейского] спасти я успел, но не успел спасти второго», – рассказал очевидец Озиев, передает ТАСС.
Эти данные подтвердил агентству источник, близкий к следствию. По этой информации, свидетель нападения сначала принял происходящее за дорожный конфликт, переросший в драку.
Озиев сообщил, что нападавший игнорировал предупредительные крики и выстрелы.
«Когда они выстрелили в воздух, парень, у которого был нож, побежал в сторону сотрудника, тот кричал ему бросить нож, но он его не слушал. После выстрелов вверх он продолжал бежать на него, все это происходило буквально в считаные секунды», – отметил он.
Другой собеседник агентства в правоохранительных структурах региона отметил, что один из нападавших был арестован, его больничная палата находится под вооруженной охраной. Сам нападавший пришел в сознание и рассказал о подготовке к нападению.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в Магасе, в итоге один полицейский погиб, а один из нападавших был ликвидирован. Трое сотрудников полиции находятся в реанимации. Позднее стало известно, что нападавшие были вооружены ножами.
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Последнее: Житель Ингушетии Илез Озиев, наблюдавший за нападением на пост ДПС в Магасе 31 декабря, спас одного из полицейских от вооруженного преступника, пишут СМИ. «Я ехал по дороге сообщением Магас – Назрань, при подъезде на пост увидел много автомобилей, машины не проезжали, я объехал машины, подъехал к посту и увидел драку. Я подбежал, увидел у одного […]
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