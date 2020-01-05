Трамп велел убить Сулеймани вопреки данным разведки

Глава американского государства Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани вопреки позиции Пентагона и данным разведки США, сообщают СМИ.

Источники New York Times сообщили, что Трамп 28 декабря велел вместо убийства Сулеймани атаковать лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла», передает ТАСС.

Позднее Трамп все же решил устранить Сулеймани, чем удивил Пентагон. При этом 30 декабря ему предоставили данные разведки, согласно которым на Ближнем Востоке не происходило ничего экстраординарного. Разведка не считала, что масштабные нападения на военных США неизбежны.

По словам источников, аятолла Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран, чтобы обсудить дальнейшие действия. Хаменеи не дал согласия на антиамериканские планы, приписываемые США Сулеймани.

За наиболее жесткие действия по отношению к Ирану выступили глава Госдепа Майкл Помпео и вице-президент Майкл Пенс. В Пентагоне приказа о ликвидации Сулеймани не ожидали.





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Последнее: Глава американского государства Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани вопреки позиции Пентагона и данным разведки США, сообщают СМИ. Источники New York Times сообщили, что Трамп 28 декабря велел вместо убийства Сулеймани атаковать лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла», передает ТАСС. Позднее Трамп все же решил устранить Сулеймани, чем удивил Пентагон. При этом 30 декабря ему […]