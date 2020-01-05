Ученые из США создали более безопасную альтернативу УЗИ

Американские исследователи разработали уникальную технологию, способную совершить переворот в медицине. Специалисты Массачусетского техноинститута в США предложили более безопасную альтернативу УЗИ.

Сейчас для исследования состояния здоровья человека в ряде случаев применяется ультразвуковой метод исследования. Однако он может нести в себе некоторые опасности для и без того больных пациентов. Чтобы найти замену указанной процедуре, сотрудники института изучили возможности бесконтактного сканирования человеческого тела.

Безусловный плюс инновации в том, что ее без опасений можно применять и для детей. Процесс исследования не связан с радиоактивным излучением, что выгодно выделяет данную методику по сравнению с УЗИ и рентгеном. Также здесь не требуется непосредственного контакта устройств с кожей исследуемых. Ученые предлагают задействовать лазеры для генерации звуковых волн и считывания сигнала для последующего формирования визуальной картины внутренних органов.

По заверению специалистов, работающих над проектом, понадобится буквально несколько лет для полноценного внедрения методики. Причем применять инновацию можно будет, утверждают ученые, даже в домашних условиях. При ее использовании можно будет получать полную визуализацию тела, что позволит диагностировать пациентов в режиме реального времени. Также система станет оптимальной для мониторинга изменений, происходящих в организме. На данный период времени в Массачусетском институте проводятся последние испытания новинки. Далее она получит применение на практике с реальными людьми.

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