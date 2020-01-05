Врачи объяснили изменения в организме женщины после 40 лет

05.01.2020, 7:04, Разное

Врачи объяснили изменения, происходящие в организме женщин после 40 лет. Они считают, что в этот период у представительниц женского пола могут проявляться нарушения сна, учащенное сердцебиение и, как считают многие, беспричинная смена настроения.
Симптоматика может проявляться внезапно, а затем исчезать даже без какого-либо серьезного лечения. Впервые признаки появляются в возрасте 40 лет, второй раз уже через пять лет. Медики считают, что в этот момент происходит перестройка организма и подготовка его к наступлению менопаузы. Называется этот период в науке перименопауза. Падение уровня эстрогена, происходящее в организме, вызывает названные проблемы, в том числе и изменение продолжительности течения месячных. При их отсутствии свыше года считается, что жительница вступает в фазу климакса.

Однако многие явления, связанные с ним, носят часто сугубо индивидуальный характер. Известны случаи, когда и перестроечный период, и сам климакс проходит абсолютно незаметно и не влияет ни на характер, ни на физическое состояние женщины.



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