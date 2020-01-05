Мнение: Семинар

18 января в Петербурге пройдет мой совместный семинар с Сергеем Переслегиным. Подробности здесь:
http://worldcrisis.ru/crisis/3512515
Вопросов там организаторы семинара записали много, но в целом общая тема будет одна: предкризисная фаза, сценарии кризиса, возможные сценарии выхода из него.
Мы уже находимся в предкризисной фазе, причем без малейшего шанса выйти из нее иначе, чем через кризис и системный переход. Никакие "реформы" и "трансферты" уже ничего не решат, но они как раз и запустят саму катастрофу. Уже сейчас понятно, что сам кризис будет проходить в две стадии, и в зависимости от степени разрешения противоречий во второй стадии возможны три сценария выхода. Они тоже в целом известны. Я буду говорить именно об этом. С Сергеем Переслегиным я еще не успел переговорить, что он скажет, но его мысли по поводу тех тем, которые упомянуты организаторами, я примерно представляю.
В общем, кто будет 18 числа в Петербурге — приходите. Добраться до места семинара достаточно просто, если я правильно помню, то это между метро Комендантский проспект и Пионерская, почти посередине. Но Коментантский проспект чуть поближе.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: 18 января в Петербурге пройдет мой совместный семинар с Сергеем Переслегиным. Подробности здесь: http://worldcrisis.ru/crisis/3512515 Вопросов там организаторы семинара записали много, но в целом общая тема будет одна: предкризисная фаза, сценарии кризиса, возможные сценарии выхода из него. Мы уже находимся в предкризисной фазе, причем без малейшего шанса выйти из нее иначе, чем через кризис и системный […]
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