Возглавляемая США коалиция подтвердила ракетный обстрел ее баз в Ираке

05.01.2020, 6:19, Новости дня

Базы в Ираке, на которых располагаются силы западной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство», подверглись ракетным обстрелам, сообщила возглавляемая США коалиция.

Произошли «две атаки близ иракских баз» – практически одновременно «международная зона подверглась непрямому обстрелу» и «близ воздушной базы Балад взорвались ракеты».

Военные коалиции не пострадали. Отмечается, что первый обстрел «не попал на объекты коалиции и мог повредить иракским гражданским лицам», передает РИА «Новости».

Нападения на оперативный центр около Мосула коалиция опровергла.

Оборонительные меры на иракских базах усилены.



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Последнее: Базы в Ираке, на которых располагаются силы западной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство», подверглись ракетным обстрелам, сообщила возглавляемая США коалиция. Произошли «две атаки близ иракских баз» – практически одновременно «международная зона подверглась непрямому обстрелу» и «близ воздушной базы Балад взорвались ракеты». Военные коалиции не пострадали. Отмечается, что первый обстрел «не попал на […]

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