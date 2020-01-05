Мнение: Новогоднее наступление «Ан-Нусры» в Идлибе

Последствия праздничного наступления боевиков "Ан-Нусры" в Идлибе.

Осторожно, есть кадры 18+ с "героями джихада".

Эскалация в Ираке, а также переключение внимания Эрдогана на Ливию, открывает для Сирии и России дополнительные возможности по массовому захоронению джихадистов на дальних подступах.

Сейчас боевики жалуются, что массированные бомбардировки ВКС РФ и ВВС Сирии прекращаются лишь в случае плохой погоды. Надо понимать, что как только с погодой дело наладится, Сухейл и компания снова двинутся вперед. До Маарат-ан-Нумана осталось от 8 до 10 километров.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Последствия праздничного наступления боевиков "Ан-Нусры" в Идлибе.Осторожно, есть кадры 18+ с "героями джихада". Эскалация в Ираке, а также переключение внимания Эрдогана на Ливию, открывает для Сирии и России дополнительные возможности по массовому захоронению джихадистов на дальних подступах.Сейчас боевики жалуются, что массированные бомбардировки ВКС РФ и ВВС Сирии прекращаются лишь в случае плохой погоды. Надо понимать, […]