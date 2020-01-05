Бренд Segway представил футуристичное кресло Профессора Икс

Американская фирма Segway продемонстрировала необычное кресло Профессора Икс. Прототип под названием S-Pod развивает скорость свыше 35 км/час и может проезжать более 70 километров на одном заряде.
Первый экземпляр транспортного средства представили посетителям выставки CES 2020, стартовавшей накануне. По словам специалистов, S-Pod от Segway является нечто средним между креслом Профессора Икс и колесницей для лошадей. Вес устройства – чуть более 150 килограммов, максимальная скорость – порядка 40 км/час.
Кресло также имеет классическую для бренда технологию сохранения баланса. Управлять им можно посредством джойстика вместо наклонов корпуса. Окончательная версия S-Pod, скорее всего, будет показана уже в 2020-м, а через год должны начаться продажи данной модели. Информации о цене пока не предоставлено.
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Последнее: Американская фирма Segway продемонстрировала необычное кресло Профессора Икс. Прототип под названием S-Pod развивает скорость свыше 35 км/час и может проезжать более 70 километров на одном заряде. Первый экземпляр транспортного средства представили посетителям выставки CES 2020, стартовавшей накануне. По словам специалистов, S-Pod от Segway является нечто средним между креслом Профессора Икс и колесницей для лошадей. Вес […]
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