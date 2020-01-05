Водитель устроил стрельбу в Петербурге

Опубликована видеозапись, на которой водитель в Санкт-Петербурге выстрелил в воздух в ответ на недовольство тем, что перекрыл дорогу.

Мужчина преградил дорогу своей машиной другим автомобилям. В ответ на сигналы он выстрелил в воздух, передает РЕН ТВ.

«Из пистолета стрельнул», – прокомментировал один из очевидцев.

Полиция проводит проверку в связи с появившейся видеозаписью.

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