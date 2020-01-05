Эксперты рассказали, почему йога улучшает кожу лица

Те, кто регулярно занимается универсальной восточной техникой, называют практику «бальзамом для души и тела». Эксперты рассказали, почему йога полезна не только для тела, но и улучшает кожу лица.

Многие люди страдают от кругов под глазами, так как мало спят, пребывают в состоянии стресса и не соблюдают правильный баланс жидкости в организме. Эксперты советуют остановиться в такие моменты, зажечь свечи и заняться йогой. Можно просто глубоко и размеренно подышать, что лучшим образом повлияет на сон и предотвратит круги под глазами.

Из-за стресса на коже часто появляются высыпания. В этом случае поможет такая техника как медитация. Кроме этого, на состоянии кожи благоприятно сказываются занятия йогой, так как снимается мышечное напряжение и стимулируется кровообращение. Это поможет предотвратить воспалительные процессы и на коже.

Регулярные занятия йогой влияют на состояние лимфосистемы и избавят от мешков под глазами. Также эта практика замедляет процессы старения, в том числе и кожи лица, так как мышечная система приходит в тонус, развиваются пластичность и выносливость.

Специалисты разработали специальный комплекс упражнений по йоге, которые способны улучшить кровообращение и укрепить лицевые мышцы. Это был настоящий бьюти-тренд ушедшего года, а результат пациенты отмечали уже с первого сеанса.

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Последнее: Те, кто регулярно занимается универсальной восточной техникой, называют практику «бальзамом для души и тела». Эксперты рассказали, почему йога полезна не только для тела, но и улучшает кожу лица. Многие люди страдают от кругов под глазами, так как мало спят, пребывают в состоянии стресса и не соблюдают правильный баланс жидкости в организме. Эксперты советуют остановиться в […]