Мнение: Страшная месть

В Багдаде обстреляли из ракет территорию "зеленой зоны" вблизи американского посольства. Выпущено две ракеты. Если это ответ за гибель латентного террориста Сулеймани, то довольно жидкий. С другой стороны, американцы прямо сейчас проводят аресты среди руководства шиитских террористических группировок проиранской направленности, плюс по мере возможности ликвидируют тех, кого не могут взять под стражу. Вполне возможно, что обстрел — это месть более мелкого масштаба, за какого-нибудь местного блокфюрера. Во всяком случае, пара выбитых стекол и слегка пострадавший забор — мелковато за национального героя.
Обстрелу подверглась и база США в 70 км от Багдада. Хотя "обстрел" — тоже сильно сказано. Масштаб разрушений примерно такой же.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: В Багдаде обстреляли из ракет территорию "зеленой зоны" вблизи американского посольства. Выпущено две ракеты. Если это ответ за гибель латентного террориста Сулеймани, то довольно жидкий. С другой стороны, американцы прямо сейчас проводят аресты среди руководства шиитских террористических группировок проиранской направленности, плюс по мере возможности ликвидируют тех, кого не могут взять под стражу. Вполне возможно, что […]
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