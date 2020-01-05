Мнение: Нарастание напряженности в Ираке

Отправка солдат 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток из Форта-Брэгг.

Основная часть контингента из 3000 человек будет размещена на территории Кувейта.

На текущий момент США имеют в регионе чуть более 43 тыс. солдат (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия).

Иран только в Ираке имеет от 120 до 150 тыс. прокси в составе различных иракских шиитских формирований.

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1. США нанесли ряд авиаударов на границе Сирии и Ирака — погибло 5 иракских ополченцев из "Хашд-Шааби". Кол-во раненых и объем ущерба пока не ясны. Помимо обстрела американского посольства и авиабазы Балад, есть сообщения об обстреле американской базы в провинции Ниневия.

2. В Персидский залив выдвинут УДК "Батаан" вместе с корабельной группой. На борту до батальона морских пехотинцев.

3. Во второй половине дня иракская "Хезбалла" сбила американский разведывательный БПЛА в провинции Анбар. Глава шиитской группировки "Асаиб Ахль-аль-Хак" впервые за длительное время появился в военной форме.

4. Наследный принц Саудовской Аравии позвонил президенту Ирака для обсуждения мер по предотвращению дальнейшей эскалации. Саудиты волнуются, так как попадут под раздачу в числе первых, в случае выхода событий в Ираке из под контроля.Им и без этого от хуситов регулярно прилетает.

5. Эрдоган с некоторым опозданием выразил сожаление по поводу гибели Сулеймани, назвал его мучеником и выразил понимание гневу народа и лидеров Ирана. Уже традиционная турецкая фронда, со стороны формального союзника США по НАТО.

6. Тело Сулеймани после церемонии прощания в Багдаде было вывезено в Иран для похорон. Не все понимают, что гибель Сулеймани позволит иранскому правительству направить недовольство плохим экономическим положением на внешнего врага. Сулеймани был 2-м по популярности человеком в Иране.

7. Канадское посольство в Багдаде выпустило предупреждение, что каждый канадский гражданин должен покинуть Ирак настолько быстро, насколько это возможно.Как ранее заметил Трамп, "Ирак после убийства Сулеймани стал более безопасным". Ага. Безопасность и стабильность лезут изо всех щелей.

8. Также в центре Багдада убили демократического активиста с площади Тахрир выступавшего против действующего правительства. Активиста расстреляли неизвестные на мотоцикле. Стоит помнить, что под раздачу могут попасть и иракцы, которые сотрудничают с американцами.

9. Катарские источники сообщают, что через министра иностранных дел Катара в Тегеран было передано американское предложение о деэскалации в обмен на частичное снятие санкций. Как и другие катарские вбросы, Тегеран и Вашингтон это не комментируют.

10.В Конгрессе США в ближайшие дни должны рассмотреть законопроект внесенный Берни Сандерсом, запрещающий финансирование любых наступательных акций против Ирана, которые могут привести к войне.

11. МИД Германии объявил, что попытается провести прямые переговоры с Тегераном, чтобы избежать негативного развития ситуации. Но что-то конкретное Германия вряд ли может предложить Ирану, ее влияние на Ближнем Востоке мизерное.

12. Иракские источники сообщают, что США требуют от мин.обороны Ирака прекратить любые передвижения вооруженных групп в Ираке, иначе они будут атакованы США.

13. В Британии нарастает критика Бориса Джонсона, который не поддержал убийство Сулеймани и даже не прервал отпуск на Карибах. По этому поводу Помпео заявил, что "не все европейские союзники оказались полезны так, как могли бы". В твиттере популярен хэштег "Где Борис?"

14. Бригада Имама Али, созданная в 2014 году для войны с ИГИЛ объявила, что вечером в Ираке начались антиамериканские атаки. Означает ли это, что бригада Имама Али берет на себя ответственность за контртеррористическую операцию против звездно-полосатых террористов, не уточняется.

15. Иран передал посланнику МИД Омана, что не примет посредничества его страны с США, а будет искать мести.

Ситуация перед голосованием о выводе американских войск продолжает нагреваться.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Отправка солдат 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток из Форта-Брэгг.Основная часть контингента из 3000 человек будет размещена на территории Кувейта. На текущий момент США имеют в регионе чуть более 43 тыс. солдат (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия).Иран только в Ираке имеет от 120 до 150 тыс. прокси […]