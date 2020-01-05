Лондон заявил о праве США защищаться от Ирана

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с руководителем Пентагона Марком Эспером убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

По словам Уоллеса, Сулеймани отвечал за операции, направленными «на подрыв» стабильности в регионе и против врагов Тегерана, передает ТАСС.

Руководитель британского военного ведомства заявил, что за последние несколько месяцев ополченцы в Ираке, которые получают поддержку Ирана, неоднократно атаковали американских военных, находящихся в стране по приглашению иракских властей, передает РИА «Новости».

Уоллес призвал все стороны к деэскалации, заявив при этом, что «в соответствии с международным правом у США есть право защищаться».





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Последнее: Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с руководителем Пентагона Марком Эспером убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. По словам Уоллеса, Сулеймани отвечал за операции, направленными «на подрыв» стабильности в регионе и против врагов Тегерана, передает ТАСС. Руководитель британского военного ведомства заявил, что за последние несколько месяцев ополченцы в Ираке, которые получают поддержку Ирана, […]