Лондон заявил о праве США защищаться от Ирана

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с руководителем Пентагона Марком Эспером убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
По словам Уоллеса, Сулеймани отвечал за операции, направленными «на подрыв» стабильности в регионе и против врагов Тегерана, передает ТАСС.
Руководитель британского военного ведомства заявил, что за последние несколько месяцев ополченцы в Ираке, которые получают поддержку Ирана, неоднократно атаковали американских военных, находящихся в стране по приглашению иракских властей, передает РИА «Новости».
Уоллес призвал все стороны к деэскалации, заявив при этом, что «в соответствии с международным правом у США есть право защищаться».
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Последнее: Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с руководителем Пентагона Марком Эспером убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. По словам Уоллеса, Сулеймани отвечал за операции, направленными «на подрыв» стабильности в регионе и против врагов Тегерана, передает ТАСС. Руководитель британского военного ведомства заявил, что за последние несколько месяцев ополченцы в Ираке, которые получают поддержку Ирана, […]
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