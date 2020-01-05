Арнольд Шварценеггер сомневается, что есть дуэт лучше, чем он с Клинтом Иствудом

05.01.2020, 4:04, Разное

Легендарный актёр Арнольд Шварценеггер опубликовал совместный снимок с не менее культовым кинодеятелем — Клинтом Иствудом. Как оказалось, знаменитости сейчас отдыхают на одном из зарубежных горнолыжных курортов.
В подписи к фотографии, экс-губернатор штата Калифорния поинтересовался у подписчиков, есть ли у них на уме «более известный дуэт». Интернет-пользователи, в свою очередь, восхитились актёрским талантом Иствуда и Шварценеггера, поблагодарив их за прекрасные моменты, которые они продолжают дарить кинолюбителям десятилетиями.

В комментариях некоторые юзеры назвали и более легендарные, по их мнению, дуэты: например, Джо и Джерри из фильма «В джазе только девушки» или дуэт Леннона и Маккартни.



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