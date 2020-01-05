В 2020 году Россия должна перечислить в бюджет WADA более миллиона долларов

Россия должна будет перечислить бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) более миллиона долларов в качестве ежегодного обязательного взноса в 2020 году. При этом она может стать страной, которая направит агентству самую крупную сумму из-за антидопингового скандала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Размер взноса РФ в 2020 году составит 1 015 977 долларов», — сообщили информагентству в WADA.
В прошлом году РФ перевела в бюджет организации 946 747 долларов. Изменение суммы вноса закономерно, так как ежегодно эта цифра увеличивается для всех стран на 8%.
Однако есть вероятность, что для РФ эта сумма не окончательная: если Спортивный арбитражный суд (CAS) признает законными претензии к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), придется компенсировать расходы WADA на проведение расследования и изучение базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Это составит порядка двух млн долларов. Кроме того, в этом случае РУСАДА должно будет дополнительно выплатить порядка 100 тысяч долларов штрафа.
В прошлом году самые большие вносы в бюджет агентства сделали США (около 2,5 млн долларов), Япония (около 1,8 млн долларов) и Канада (чуть более 1,2 млн долларов).
9 декабря Исполнительный комитет WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. РФ теперь также не имеет права в течение четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РФ решила обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить это решение.
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Источник: Новая газета
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