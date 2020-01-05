Иран обещал покончить с присутствием США в регионе

05.01.2020, 3:51, Новости дня

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами пригрозил США «стратегическим возмездием» за «мученическую смерть» генерала Касема Сулеймани.

По словам Салами, ответ Ирана на убийство Сулеймани «затронет обширную территорию» и «положит конец американскому присутствию в регионе».

Как сообщил Салами, Тегеран не остановится ни перед чем, чтобы изгнать США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

Напомним, после убийства американцами Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны.



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