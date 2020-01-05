Иран обещал покончить с присутствием США в регионе

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами пригрозил США «стратегическим возмездием» за «мученическую смерть» генерала Касема Сулеймани.
По словам Салами, ответ Ирана на убийство Сулеймани «затронет обширную территорию» и «положит конец американскому присутствию в регионе».
Как сообщил Салами, Тегеран не остановится ни перед чем, чтобы изгнать США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.
Напомним, после убийства американцами Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Австрия сделала достаточно для мигрантов и не готова принимать новых, сообщил канцлер Себастьян Курц. Курц заявил, что осознает кризисную ситуацию, но его страна не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, она и без того «за последние годы внесла непропорционально большой вклад». Канцлер сообщил, что Австрия получила свыше 150 тыс. прошений об убежище. Это, по его […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Адвокат фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь заявил о давлении на свидетелей / 18 декабря
- Инвалидам могут разрешить не оплачивать проезд по платным трассам / 28 ноября
- Подаривший чиновникам вазелин депутат назвал это «мягким ходом» / 15 декабря
- Политолог: Поддержанные Навальным на выборах депутаты Мосгордумы голосуют как партия власти / 27 ноября
- Годовалая девочка, которой не успели пересадить почку из-за увольнения врача, умерла / 28 ноября
- Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры / 31 декабря
- Украинская диаспора Швейцарии обратилась к Зеленскому в преддверии нормандского саммита / 1 декабря
- США признали право Турции выгнать их с авиабазы Инджирлик / 17 декабря