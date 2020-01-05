В Конгрессе США осудили убийство Сулеймани

05.01.2020, 3:37, Новости дня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Пелоси назвала операцию «провокационной, эскалационной и непропорциональной». Она заявила, что глава американского государства Дональд Трамп «продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки», а также союзников США.

Спикер Палаты представителей считает, что операцию не следовало проводить без одобрения Конгресса, передает РИА «Новости».

Соответствующее уведомление, направленное Конгрессу, по словам Пелоси, «вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана».

Палата представителей хочет, чтобы Белый дом подробно проинформировал Конгресс о своих дальнейших планах относительно Ирана.

Пелоси призвала администрацию Трампа «сотрудничать с Конгрессом в продвижении подлинной стратегии деэскалации».

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.



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Последнее: Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Пелоси назвала операцию «провокационной, эскалационной и непропорциональной». Она заявила, что глава американского государства Дональд Трамп «продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки», а также союзников США. Спикер Палаты представителей считает, что операцию не следовало […]

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