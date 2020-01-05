Мнение: Думы тяжкие

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", — убежден Путин. "Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", — признался президент.

Судя по всему, в послание будут включены ритуальные пожелания про повышение благосостояния до небывалых высот, обильно пересыпанные неопределенными будущими временами и традиционной фразой "времени на раскачку нет". На чем можно будет ставить галочку и забывать про волнительную тему еще на год-два.

Проблема, как обычно, в том, что если не дать объективную характеристику сложившейся системе отношений и противоречий, то нельзя найти правильное решение. А характеристика вполне известна: современная российская экономика перераспределяет национальное богатство в пользу правящей касты, причем при сокращении рентной базы поддерживать уровень потребления воровской элитой можно только одним способом — уменьшая долю национального пирога, которая распределяется в пользу населения. Что мы и видим — сокращаются социальные программы, ликвидируются последние остатки социального государства, идет под нож малый и средний бизнес, увеличивается налоговый пресс, причем это увеличение может носить заведомо абсурдный характер вроде налога на самозанятых, который за 19 год был собран в сумме миллиард рублей. При этом сколько ушло на администрирование этого налога — неизвестно, но явно эта сумма сопоставима.

Сокращение национального пирога создает ситуацию, при которой даже удерживать нынешний уровень нищеты народа можно только через сокращение аппетитов правящего сословия. А уж про повышение благосостояния населения в такой парадигме и речи быть не может.

Кроме того, не нужно забывать, что за время правления Путина страна его стараниями влезла во все возможные внешнеполитические авантюры, которые тоже стоят каких-то денег. И судя по тому, насколько велика доля секретных статей бюджета, денег немалых. И что теперь — перестать помогать разнообразным террористическим и криминальным режимам-союзникам? Ради чего — ради этого самого народа? Даже не смешно.

У правящего режима нет и не может быть программы развития страны. По определению. Воры — не про развитие, они только про перераспределение. Мафия Стейт конечна именно потому, что в ее анамнезе отсутствует само понятие "развитие". Гангстеры способны только отнимать и делить — других арифметических действий они не знают. Если бы знали — не были бы гангстерами. Поэтому режим Путина по определению конечен, но уйдет он только тогда, когда ограбит страну насквозь.

А всевозможные послания и тяжкие раздумья, как бы народу жилось лучше — это для нездоровых головой. Которые еще имеют глупость верить в светлое будущее под водительством нынешней шайки.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", — […]