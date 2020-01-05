Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране в случае атаки Тегерана

4 января американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Терегеран атакует США.
«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран ударит по американцам или имуществу американцев, мы выбрали в качестве цели 52 иранских объекта», – написал он.
Трамп не уточнил, о каких целях идет речь, но сообщил, что некоторые из них «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры». Число объектов, по которым США готовы быть «быстро и сильно», равно количеству американских заложников, захваченных Ираном «много лет назад», добавил американский лидер.
«США более не хотят каких-либо угроз», – написал Трамп.
Власти Ирана «очень смело говорят» о нанесении удара по американским объектам в качестве мести Вашингтону за то, что США «избавили мир от их террористического лидера» командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, добавил американский президент.
Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара американских военных по международному аэропорту в Багдаде 3 января, причастен к организации атаки на посольство США в Ираке, считает Трамп.
….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020
31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном.
Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.
В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 4 января американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Терегеран атакует США. «Пусть это послужит предупреждением. Если Иран ударит по американцам или имуществу американцев, мы выбрали в качестве цели 52 иранских объекта», – написал он. Трамп не уточнил, о каких целях идет речь, но сообщил, […]
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