Мнение: Хафтар объявил джихад Турции

Авиация Хафтара нанесла авиаудары по аэропорту Митига в Триполи.

Сообщается о многочисленных жертвах (по предварительным оценкам — более 20 убитых, среди которых от 1 до 3 турецких военных). Уничтожен ангар и 2 турецких ударных БПЛА "Байрактар".

После ударов аэропорт в очередной раз прекратил прием самолетов. Пару дней назад его уже накрывали из РСЗО.

Кроме того, сегодня в результате удара по военной академии Аль-Ада в Триполи, было убито от 25 до 70 человек (в основном, курсанты в возрасте от 18 до 21 года). Кадры из госпиталя, куда доставляли раненых https://twitter.com/mwsen_derna/status/1213590588555223040

Удар наносили дроны предоставленные Хафтару эмиратчиками. По мере дальнейшей интернационализации конфликта и передачи сторонам более современного вооружения, количество жертв и ожесточенность конфликта нарастает.

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Кадры с места удара https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click

Несколько ранее руководство Восточной Ливии объявило Турции джихад. Кроме того Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для войны с Турцией. Как заявил Хафтар https://www.tunisienumerique.com/urgent-video-haftar-declare-la-guerre-sacree-contre-les-turcs-et-appelle-a-la-mobilisation-generale-des-libyens-et-des-peuples-arabes/, ЛНА встретится с турецкими агрессорами в бою и победит их. Хафтар призвал всех ливийцев к борьбе против турецких колонизаторов, а турок призвал восстать против безумного султана Эрдогана, который хочет включить Ливию в новую Османскую Империю. В общем, "другу Реджепу" помимо Сирии и Ирака будет чем заняться в ближайшее время.

Как известно, за Хафтаром стоят Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иордания. За ПНС играют Турция, Италия, Аль-Каида, Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют оружие обеим сторонам. Чад и Судан помогают Хафтару наемниками. Тунис обещал помогать Турции с переправкой войск в Ливию. Еще несколько стран, включая США, участвуют менее акцентировано. Ливия по закрученности сюжета уже уверенно конкурирует с сирийской войной.

На фоне наращивания турецких военных усилий в Ливии, где Турция действует по приглашению ПНС и с одобрения парламента Турции, Египет объявил о крупных военно-морских учениях у побережья Ливии, в которых примут участие и те самые "Мистрали", которые в свое время не достались России.

Кстати, в нынешних условиях очень жаль, что их тогда не купили.

Как многие и ожидали, на фоне событий 2020-го года, 2019-й окажется вполне себе ничего. А ведь год только начался.

И да. На сон грядущий — Трамп заявил, что если Иран атакует американских военных, то бомбардировщики B-52 нанесут 52 удара по целям в Иране, включая культурные объекты.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Авиация Хафтара нанесла авиаудары по аэропорту Митига в Триполи.Сообщается о многочисленных жертвах (по предварительным оценкам — более 20 убитых, среди которых от 1 до 3 турецких военных). Уничтожен ангар и 2 турецких ударных БПЛА "Байрактар".После ударов аэропорт в очередной раз прекратил прием самолетов. Пару дней назад его уже накрывали из РСЗО.Кроме того, сегодня в результате […]