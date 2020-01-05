Мнение: Письмо: «Пытаюсь держать покер-фейс»

Сами разбирайте это письмо.

mhe_c_caxapom

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо Вам за блог.

Мне 32, моему парню А. 26. Мы стали общаться в спортзале, вместе тренируемся. Так получилось, что у меня одновременно начались отношения с ним и ещё с одним парнем. Второй парень был моего возраста, он сказал что влюбился в меня, и через месяц отношений я бросила А., про другого не сказала, сказала, что причина — разница в возрасте.

Месяц не общались после расставания, а потом я снова пришла в зал, мы встретились. Я не решилась сама подойти, у него такой вид был – думала, что пошлёт. Он сам подошёл ко мне и сказал, что все узнал про другого, понял по инстаграму, и что не осуждает, что плохо ему было, что скучает. Через пару дней подарил украшение, которое купил за день до расставания. Стал писать мне, стали встречаться. А. сказал, что любит меня, я рассказала все другому парню, тот сказал «спасибо за все и пока».

Мы с А. встречаемся. Он мне организовал день рождения, я ему ужины вкусные готовлю, в командировки пироги пеку, ходим куда-нибудь часто, все так же тренируемся вместе. Он говорит, что ему со мной легко и спокойно.

А., по его словам, живет с родителями некоторое время. Пару дней назад сказал, что поругался с родителями из-за бытовых проблем, и теперь нужно съехать от них, ищет квартиру. Предложила у меня пожить, сколько нужно. Он согласился. А сегодня он рассказал, из-за чего у него на самом деле конфликты в семье.

Оказывается, он женат, у него есть двухмесячная дочка. С женой не живет, потому что не любит и не любил. Собирается разводиться и переживает, что дочку жена не разрешит видеть. Сказал, что боялся, что я не захотела бы с ним отношений, если б он сразу рассказал. Спустя месяц отношений сказал.

Я охренела, конечно, от такой внезапности. Обманул, по сути, жестко. Он сказал, что думал, что я его выгоню сразу, что готов был к этому и понял бы. Я спросила, ты меня подталкиваешь к этому решению, чтоб я выгнала тебя? Он сказал, что нет. Да я и не смогла бы.

Он говорит, что со мной хочет быть. Но если б меня не было, то с женой все было бы так же — развёлся бы. Она про меня узнала только недавно. Он говорит, что для неё, её родителей, их общих друзей все выглядит так, как будто он сбежал из семьи и тут же нашёл другую девушку. Или ради девушки сбежал. И боится, что из-за этого жена будет конфликтовать ещё больше и не даст видеть дочку. Говорит, что лучше пока не жить вместе, чтобы выглядело все приличней.

Я теперь не знаю, как быть. Вроде бы ситуация обычная, если бы я сразу все знала.

Я ему сказала, что люблю, что с ним буду. У него сейчас проблем вагон, хочется поддержать, чтоб ему рядом комфортно было. Он говорит, что он обязан содержать жену и дочку, предупреждает типа, что денег нет у него. Я говорю, что мне твои деньги, я и сама живу нормально. Он говорит, что хотел, чтоб у его любимой все было. Я говорю, что у меня и так все есть.

В то же время, я загрузилась. У меня корона, наверное, что я такая молодец, не истеричка, все понимаю, надежда и опора такая. А на самом деле расставаться с ним не хочу, вот и пытаюсь держать покер-фейс. Терпила.

И корону эту качает. Говорю ему, что все ок, а у самой в голове все перемешалось, и бегущая строка охуения на лбу. Обида, что реальность не такая, какой я её видела, что обманул. И хочу его видеть, и не хочу одновременно. И может, правда стоило расстаться сразу, как он и ждал. Не зря же ждал – так наверное, правильнее было бы. Так бы девушка с самоуважением в ответ на обман поступила бы, наверное, не знаю.

Помогите, пожалуйста, увидеть, где я не права.

Источник: Эволюция

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Последнее: Сами разбирайте это письмо. mhe_c_caxapom Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо Вам за блог. Мне 32, моему парню А. 26. Мы стали общаться в спортзале, вместе тренируемся. Так получилось, что у меня одновременно начались отношения с ним и ещё с одним парнем. Второй парень был моего возраста, он сказал что влюбился в меня, и через месяц отношений […]