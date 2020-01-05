Наука: Почему люди на диетах такие злые?

Голод — постоянно испытывают те, кто хочет похудеть — приводит к серьезным изменениям в организме и психике.



Что происходит?

Голод — объективно существующий физиологический феномен. Снижение уровня глюкозы в крови (например, когда человек не ел последние 8 часов) приводит к тому, что мозг получает сигналы к агрессивному поведению.

Всем знакомо это чувство: убежали утром из дома, не позавтракав, и медленно, но верно, начинает мучать голод. Настроение портится, появляются заторможенность, раздражительность и агрессия. The Huffington Post рассказывает, как уберечь себя и окружающих от разрушений.

Чтобы не причинить никому вреда, требуется самоконтроль, а для него нужно много энергии. Это, в свою очередь, отнимает у мозга большое количество и так дефицитной глюкозы. Так как при дефиците глюкозы способность мозга к самоконтролю снижается, агрессия увеличивается еще больше. Для выхода из замкнутого круга достаточно чайной ложки сахара, делают вывод американские исследователи, чья работа была опубликована в 2011 году в журнале Aggressive Behavior.

Кроме того, на поведение в состоянии голода влияют гормоны — для того чтобы компенсировать опасное снижение уровня глюкозы в крови, организм выделяет гормоны стресса кортизол и адреналин, которые также способствуют повышенной агрессивности.

К чему это ведет?

Исследователи, чья работа опубликована в 2014 году в журнале PNAS, провели эксперимент, целью которого было проверить, как снижение уровня глюкозы в крови влияет на отношения между супругами. Для психологической разрядки им была предоставлена возможность втыкать иголки в куклу вуду, изображавшую их вторую «половинку», а также выражать свою злость с помощью громких звуков, подаваемых в наушники партнера. Эксперимент показал, что чем ниже был уровень глюкозы в крови супруга или супруги, тем больше иголок оказывалось воткнуто в куклу вуду, и тем более громкими и долгими звуками партнеры терроризировали друг друга.

Даже если вам на голодный желудок удастся избежать семейных конфликтов, снижение уровня сахара вызывает другие последствия — упадок сил, плохое настроение, замедление скорости реакции и снижение способности к концентрации.

Как предотвратить?

Безусловно, лучший способ поддержать уровень сахара в крови — регулярное питание.

Как советуют специалисты, стоит придерживаться правила «четырех часов» — никогда не голодать более четырех часов подряд.

При этом для того, чтобы поднять уровень глюкозы, совсем не нужно набивать желудок до отказа. Лучшим выбором для поддержания сил будут блюда, содержащие «медленные» углеводы и белок. А в качестве перекуса стоит выбирать фрукты, которые, помимо множества других полезных веществ, содержат легко доступные сахара, быстро обеспечивающие мозг необходимой ему энергией.

Неконтролируемое желание что-нибудь съесть до или после занятий спортом или во время стресса — совсем другая история. Чтобы такой голод перестал вас мучить, просто поесть — недостаточно.

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Последнее: Голод — постоянно испытывают те, кто хочет похудеть — приводит к серьезным изменениям в организме и психике. Что происходит?Голод — объективно существующий физиологический феномен. Снижение уровня глюкозы в крови (например, когда человек не ел последние 8 часов) приводит к тому, что мозг получает сигналы к агрессивному поведению. Всем знакомо это чувство: убежали утром из дома, […]