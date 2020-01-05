Наука: Гигантские грызуны древности использовали резцы как бивни

Крупнейший грызун из когда-либо обитавших на нашей планете, возможно, использовал свои резцы так, как используют свои бивни современные слоны. К такому выводу пришли специалисты Йоркского университета, изучающие ископаемые останки животного.

Сравнение размеров J. monesi с размерами человека, а также ближайшего живого родственника грызуна – пакараны.

Josephoartigasia monesi – вымерший вид древнейшего грызуна, эволюционно тесно связанный с морскими свинками. Он проживал на территории Южной Америки около 3 миллионов лет назад в эпоху плиоцена, примерно одновременно с первыми мамонтами.

На настоящий момент это животное является крупнейшим ископаемым грызуном из когда-либо найденных. Весом в тонну он по размерам напоминал, скорее, буйвола, чем своих современных родичей. Окаменелости существа были обнаружены в 2007 году на территории Уругвая.

Гигантский грызун J. monesi в представлении художника.

Доктор Филип Кокс (Philip Cox) использовал компьютерное моделирование, чтобы оценить мощность укуса J. monesi. Он обнаружил, что сила челюстей древнего грызуна была чрезвычайно велика (около 1400 ньютонов), в этом отношении его можно было сравнить с современным тигром. Однако зубы существа были рассчитаны на намного большие нагрузки.

"Мы пришли к выводу, что древние грызуны использовали свои тридцатисантиметровые резцы не только для укусов, – рассказывает доктор Кокс. – С их помощью они, вероятно, также рыли землю в поисках пропитания или защищались от нападения хищников, боролись за территории и самок. В общем, использовали передние зубы во многом так, как современные слоны используют свои бивни".

Ископаемые останки огромного вымершего животного.

Чтобы выяснить это, исследователям пришлось сделать виртуальную реконструкцию черепа, основываясь на компьютерной томографии ископаемых останков J. monesi. Затем модель была подвергнута дополнительному анализу ― инженерный подход позволяет определить напряжение, которое может вынести сложный геометрический объект без деформации.

Оказалось, что резцы J. monesi были способны выдержать напряжение силой в 4165 ньютонов. Этот показатель примерно втрое больше, чем у челюстей современных крокодилов.

Животное обладало очень сильными резцами, они отмечены зелёным цветом.

Научная статья о возможностях гигантского грызуна была опубликована в издании Journal of Anatomy.

Группа Кокса планирует продолжить исследование останков, чтобы лучше понять поведение древнего животного, его пищевые привычки и экологическую нишу.

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