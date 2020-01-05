В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed

05.01.2020, 3:04, Разное

В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed. Ожидается, что релиз выйдет для Xbox One, а одно из её изданий будет называться Mjolnir Edition.
Игра получила подзаголовок Ragnarok. В Сети уже не раз появлялась информация о том, что следующий выпуск проекта должны посвятить викингам. Поклонники игры предполагают, что в этой версии будет реализован захват замков, охота и система вербовки. Также в Сети активно обсуждают экипировку персонажей. Многие считают, что игрокам станет доступно больше тяжелого оружия – мечи топоры и щиты. Можно будет заручиться поддержкой компаньона с уникальными характеристиками. Боевая система станет носить более тактический характер. Также персонажи смогут отправиться в путешествие по морю, но, как отмечается, у игроков не будет столько свободы, сколько им предоставлялось в версии Odyssey.

Ходят слухи, что игра увидит свет уже в 2020 году. Об этом косвенно намекнули и производители Xbox One, ведь текущий год станет последним для данного поколения консолей.



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Последнее: В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed. Ожидается, что релиз выйдет для Xbox One, а одно из её изданий будет называться Mjolnir Edition. Игра получила подзаголовок Ragnarok. В Сети уже не раз появлялась информация о том, что следующий выпуск проекта должны посвятить викингам. Поклонники игры предполагают, что в этой версии будет реализован захват замков, […]

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