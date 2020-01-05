В Украине рано говорить об интернет-голосовании на выборах – глава ЦИК Диденко

В Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах. Такое мнение выразил глава Центральной инзбирательной комиссии Олег Диденко в интервью изданию LB.ua, опубликованном 3 января.
«Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о его введении в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете», – сказал он.
Глава ЦИК подчеркнул, что в интернете невозможно обеспечить принцип секретности голосования. Он добавил, что необходимо разграничивать интернет-голосование и голосование с использованием электронных технологий.
«На современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах, можно говорить о применении технических средств для автоматического обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных в информационно-аналитическую систему «Выборы» на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как сейчас)», – добавил Диденко.
В августе 2019 года вице-премьер-министр Михаил Федоров, который тогда был советником президента Владимира Зеленского, заявил, что следующие выборы в Украине пройдут с использованием онлайн-голосования.
По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 29 сентября по 15 октября, 37% украинцев поддерживают идею внедрения интернет-голосования на выборах, а 48% – против.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах. Такое мнение выразил глава Центральной инзбирательной комиссии Олег Диденко в интервью изданию LB.ua, опубликованном 3 января. «Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о его введении в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества […]
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