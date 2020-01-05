Мнение: Наша сила — именно в силе (с)

Вот вы спрашиваете, а где же в России настоящие «ястребы» — то есть идеологи войны и силового давления на весь мир? Их есть у меня! Как и во всех прочих случаях, лучшие ястребы получаются… из либералов, конечно, из кого же еще. Прямо в канун Нового года с даже не статьей, а целым «ястребиным Манифестом» выступил мой давний любимец Александр Храмчихин. В последние годы он как-то пропал с радаров — как оказалось, по банальной причине: печататься стало негде, ведь российский рынок печатных изданий сейчас как в какой-нибудь хорошей африканской стране (то есть его не стало как явления). Но задора он не утратил, что и доказал. Цитата:

«…Когда в дело вступает российская дипломатия, все получается гораздо хуже. Сейчас уже совершенно ясно, что весной 2014 года с Донбассом (а может быть, и еще с несколькими регионами юга и востока Украины) надо было поступать так же, как с Крымом. Особенно после того, как «уважаемые партнеры» с Запада совершенно открыто кинули Москву во время переворота в Киеве в феврале. Все прошло бы, как и в Крыму, быстро и без крови, полученные регионы (тогда еще не разрушенные украинской гражданской войной и экономическим обвалом 2014–2015 годов) нам очень пригодились бы, еще более смягчив санкции, которые мы все равно получили за один только Крым. Но желание сидеть за одним столом с «уважаемыми партнерами», к сожалению, является у многих представителей нашей власти непреодолимым. Отсюда получился абсолютно бессмысленный (если не сказать – позорный) для нас Нормандский формат с заведомо невыполнимыми Минскими соглашениями, а в качестве приложения – многолетние страдания жителей Донбасса.

Киев совершенно открыто заявляет, что не будет выполнять Минские соглашения (хотя сам их подписал), потому что виноватой в их невыполнении Киевом заведомо будет объявлена Москва! Выгоды от Нормандского формата мы получили абсолютный ноль, минусов – не сосчитать. Ситуация в данном случае усугубляется тем, что очень многие в Кремле и МИДе продолжают носиться с идеей мифического «братства народов» и с вытекающей из этого мифа абсолютно нереализуемой идеей «единой пророссийской Украины». Единая Украина по определению будет антироссийской, в этом суть украинской идеи, если не ее полный синоним («Путь в никуда», «НВО» от 11.08.17). Но почему-то эти очевидные вещи по-прежнему до большинства людей не доходят.

Не менее удивительны наши отношения с «уважаемыми партнерами» – Западом. «Партнеры» уже столько раз вытерли о Россию ноги, что как-то странно называть их после этого «уважаемыми». А если они действительно все еще «уважаемые», то ведут они себя по отношению к нам совершенно правильно: другого мы не заслужили и нас самих уважать не за что. Многовековой комплекс неполноценности перед Западом стал для России поистине национальным бедствием.

Другое бедствие – синдром «братства народов», позволяющий нашим бывшим соотечественникам на наши деньги бесконечно демонстрировать свою «многовекторность». Особо отличился в уходящем году, как и следовало ожидать, президент Белоруссии, заявивший, что Отечественная война 1812 года, а также Великая Отечественная были «не нашими» (то есть не белорусскими) войнами. Он не перешел красную черту? Видимо, нет. Нашим «братьям» почему-то прощается все. Напомню – за наши деньги.

России срочно необходимо стать тем, чем представляет нас пропаганда на Западе, а также в ряде стран бывшего СССР, но чем мы никогда не были в реальности: настоящим империалистическим хищником, для которого нет постоянных врагов и союзников, а есть только постоянные интересы – интересы России и ее народа. Мы абсолютно никому ничего в мире не должны. Ни Западу, ни Китаю, ни Японии, ни Турции, ни Сирии, ни Ирану, ни Израилю, ни странам бывшего СССР. Мы должны исключительно самим себе.

А чтобы стать таким хищником, необходимо осознать, что «армия в России больше чем армия» и перестать рассматривать ВС только как инструмент защиты от внешней агрессии. Их роль должна быть гораздо шире. Многонациональный народ Российской Федерации лучше всего умеет делать две вещи: изготавливать оружие и применять его в бою. Именно это – наше конкурентное преимущество в глобальном масштабе. Надо окончательно избавиться от совершенно дикой идеи отечественных левых либералов-глобалистов: встроиться в мировые производственные цепочки на их начальных стадиях. Необходимо понять, что наша сила – именно в силе. И стесняться этого глупо.

Надо научиться продавать не только оружие, но и военные услуги. Россия может обеспечивать не только свою, но и чужую безопасность – исключительно в обмен на реальные экономические и геополитические преференции, а не на химеры типа «братства народов» или какой-нибудь «единственно верной» идеологии. «Многовекторные союзники» пусть рассчитывают на самих себя. Тут можно привести в пример Дамаск, который по крайней мере выполнил по отношению к Москве «обязательную программу»: официально признал принадлежность Крыма России, независимость Абхазии и Южной Осетии, бесплатно предоставил нам военные базы. Почему эта программа не стала действительно обязательной для остальных «союзников» – вопрос как к ним, так и к самой Москве.

Предоставлять военные услуги совершенно не обязательно в форме задействования регулярных ВС РФ. Гораздо чаще следует задействовать ЧВК, которых юридически у нас по-прежнему как бы нет («ЧВК: наемники или проводники воли Кремля?», «НВО» от 20.04.18). Некоторые подвижки в этом направлении появились (на Ближнем Востоке и в Африке), необходимо развивать данное направление как можно активнее.

По множеству причин в ВС РФ необходимо в обязательном порядке сохранить воинский призыв со сроком обязательной службы в один год. Но вот задействоваться в предоставлении военных услуг за пределами страны призывники не должны ни в коем случае (даже по собственному желанию), их дело – готовиться к защите страны от внешней агрессии. Вдали от границ России воевать могут только контрактники. А в ЧВК призывников вообще не бывает.

Как только мы окончательно перестанем стесняться силы и начнем ее применять всерьез, Запад наконец начнет что-то понимать» http://nvo.ng.ru/realty/2019-12-27/8_1076_shock.html

Пара слов о самом Храмчихине — мне ведь посчастливилось познакомиться с ним лично (в первой половине «десятых» мы с ним печатались на одном ресурсе — ныне, понятно, почившем в бозе — и встречались в редакции при получении гонорара). Так вот Храмчихин сам по виду — просто классический «ботаник»: маленький, хрупкий, «в чем душа держится», с непропорционально большой головой и в очках с толстенными стеклами. Но при этом — смотрите какой воинственный! Над НАТО он еще с начала «десятых» откровенно хохочет, говорит, что считаться с НАТО это вообще себя не уважать, в восторге от нашей современной армии и, как видите, терпеть не может дипломатов.

Но, в отличие от диванных болтунов, все свои воззвания он всегда готов подкрепить ссылками и выкладками из специальных журналов и военных обозрений других стран. Лучший наш военный эксперт! Хотя украинскому вийсковому оглядачу Арестовичу все-таки проигрывает — тот поавантажнее и говорит позаковыристее.

А так, конечно, они оба сумасшедшие. Но вы ж сами такие.

Источник: Размышления вольного социолога

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