Маршал Ливийской национальной армии Хафтар объявил о всеобщей мобилизации

Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для борьбы с иностранным военным вмешательством. Такое заявление он сделал на фоне решения Турции оказать военную помощь Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, которое воюет с армией Хафтара, передает Al Arabia.

«Битва за Триполи подходит к концу. То, что столица будет освобождена, ни у кого не должно вызывать сомнений. […] Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ливийцам необходимо сплотиться, чтобы противостоять «врагу, который решил захватить страну» и обвинил турецкого лидера в «авантюре по возрождению Османской империи в Ливии».

Накануне президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, позволяющий отправлять турецких военных в Ливию. Предполагается, что Анкара сначала направит в страну специалистов для тренировки местных военных ливийского Правительства национального согласия.

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Лидер Ливийской национальной армии Халиф Хафтар уже более пяти лет воюет с коалицией ополченцев из Западной Ливии, которые поддерживают власти в Триполи. В апреле он начал наступление на столицу страны. Правительство Триполи было создано Организацией Объединенных Наций в 2015 году и официально поддерживается США и другими западными державами.

Источник: Новая газета

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