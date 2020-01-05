Маршал Ливийской национальной армии Хафтар объявил о всеобщей мобилизации

Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для борьбы с иностранным военным вмешательством. Такое заявление он сделал на фоне решения Турции оказать военную помощь Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, которое воюет с армией Хафтара, передает Al Arabia.
«Битва за Триполи подходит к концу. То, что столица будет освобождена, ни у кого не должно вызывать сомнений. […] Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Он добавил, что ливийцам необходимо сплотиться, чтобы противостоять «врагу, который решил захватить страну» и обвинил турецкого лидера в «авантюре по возрождению Османской империи в Ливии».
Накануне президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, позволяющий отправлять турецких военных в Ливию. Предполагается, что Анкара сначала направит в страну специалистов для тренировки местных военных ливийского Правительства национального согласия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Была бы нефть, а Хафтар найдется. Российские наемники в Ливии потянулись поближе к месторождениям
Лидер Ливийской национальной армии Халиф Хафтар уже более пяти лет воюет с коалицией ополченцев из Западной Ливии, которые поддерживают власти в Триполи. В апреле он начал наступление на столицу страны. Правительство Триполи было создано Организацией Объединенных Наций в 2015 году и официально поддерживается США и другими западными державами.
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Пелоси назвала операцию «провокационной, эскалационной и непропорциональной». Она заявила, что глава американского государства Дональд Трамп «продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки», а также союзников США. Спикер Палаты представителей считает, что операцию не следовало […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин и Лукашенко договорились о новой встрече по интеграции РФ и Белоруссии / 7 декабря
- Новая праздничная подсветка заработала на Нижегородском кремле / 30 декабря
- Путин пообещал стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу / 20 декабря
- На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, выделят 3 млрд рублей / 23 декабря
- Детский омбудсмен Кузнецова: Родители девочки, с рождения живущей в больнице, заботятся о ней / 10 декабря
- Экс-сотрудник спецслужб назвал мотивы убийства Хангошвили / 31 декабря
- Mazda выводит в продажу Mazda3 с новым двигателем на 180 л.с / 27 ноября
- В РФ снимут художественный фильм о пленниках СБУ / 29 декабря