Украина призвала Израиль и Польшу не мешать чествованию ОУН-УПА

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко ответила послам Израиля и Польши, которые осудили героизацию Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).

Она заявила, что для Киева «возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа» является «одним из приоритетных направлений государственной политики». Зеленко подчеркнула, что народы и страны сами «определяют и чествуют своих героев», передает UNN.

Пресс-секретарь министерства считает, что есть «деятели, институты и даже страны», которые хотят использовать эту тему для «раздора между украинцами и другими народами».

Зеленко заверила, что «дружеские и партнерские отношения» Украины с Польшей и Израилем «является самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить». Она призвала «предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях». В частности, речь идет об «исторической памяти».

По ее словам, «цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших». Она предложила оставить «дискуссии в этой сфере» историкам и экспертам, «а не политикам».

Напомним, послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили беспокойство чествованием на Украине памяти деятелей ОУН-УПА.





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