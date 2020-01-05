Убийство иранского генерала. Лавров заявил, что США нарушили международное право

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 января в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил нанесение Соединенными Штатами ракетного удара по международному аэропорту Багдада в Ираке, в резульате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касем Сулеймани.

Об этом информирует пресс-служба МИД РФ.

«Устранение официальных лиц» государства-члена Организации объединенных наций другим государством-членом ООН на территории третьей страны «грубо нарушает принципы международного права и заслуживает осуждения», заявил Лавров.

Он сказал, что этот шаг США «чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности» и не способствует усилиям по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

«Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров», – добавил он.

4 января Лавров провел телефонную беседу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, в которой выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани, информирует пресс-служба МИД РФ.

Согласно сообщению, в этом разговоре министры повторили тезис о том, что действия Соединенных Штатов «являются грубым нарушением» норм международного права и «ведут к новому раунду эскалации напряженности» на Ближнем Востоке.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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