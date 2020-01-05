Трамп пригрозил разбомбить более 50 целей в Иране

05.01.2020, 2:05, Новости дня

США при необходимости готовы нанести удары по 52 иранским объектам, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

«Пусть это послужит предупреждением», – приводит его слова ТАСС.

Трамп заверил, что США «уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)». США атакуют цели, если «Иран нанесет удар по американцам или американским объектам».

Президент США заявил, что среди 52 объектов есть «весьма значительные и важные для Ирана и иранской культуры». Трамп подчеркнул, что «удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно».

«США больше не хотят угроз!» – сообщил он.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: США при необходимости готовы нанести удары по 52 иранским объектам, сообщил глава американского государства Дональд Трамп. «Пусть это послужит предупреждением», – приводит его слова ТАСС. Трамп заверил, что США «уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)». США атакуют цели, если «Иран нанесет удар по американцам или американским […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика