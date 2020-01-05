Трамп пригрозил разбомбить более 50 целей в Иране

США при необходимости готовы нанести удары по 52 иранским объектам, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.
«Пусть это послужит предупреждением», – приводит его слова ТАСС.
Трамп заверил, что США «уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)». США атакуют цели, если «Иран нанесет удар по американцам или американским объектам».
Президент США заявил, что среди 52 объектов есть «весьма значительные и важные для Ирана и иранской культуры». Трамп подчеркнул, что «удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно».
«США больше не хотят угроз!» – сообщил он.
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Последнее: США при необходимости готовы нанести удары по 52 иранским объектам, сообщил глава американского государства Дональд Трамп. «Пусть это послужит предупреждением», – приводит его слова ТАСС. Трамп заверил, что США «уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)». США атакуют цели, если «Иран нанесет удар по американцам или американским […]
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