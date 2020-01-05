Германия вооружится современным ракетным комплексом Enforcer

В конце прошлого месяца представители компании MBDA получили контракт от Германии на приобретение ракет Enforcer. Всего выделено порядка 75 млн евро для покупки более 800 боеголовок.

По сведениям местных специалистов, это портативная многоцелевая переносная ракетная система, имеющая одноразовую наплечную пусковую установку. Управляемый 86-мм снаряд применяется для поражений подвижных или стационарных целей. Вес ракеты составляет около 7 килограммов, максимальная дальность ведения огня – порядка 2 километров, но этот показатель может быть увеличен благодаря применению экспериментальных боеголовок.

Оружие также имеет многоцелевую проникающе-фугасно-осколочную боевую часть. Кроме того, Enforce получила инновационную технологию стабилизации электронного изображения, с помощью которой разработчики уменьшили вес и размеры комплекса.

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Последнее: В конце прошлого месяца представители компании MBDA получили контракт от Германии на приобретение ракет Enforcer. Всего выделено порядка 75 млн евро для покупки более 800 боеголовок. По сведениям местных специалистов, это портативная многоцелевая переносная ракетная система, имеющая одноразовую наплечную пусковую установку. Управляемый 86-мм снаряд применяется для поражений подвижных или стационарных целей. Вес ракеты составляет около […]