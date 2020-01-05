CNN — в Австралии образовался лесной пожар по площади больше Манхэттена

В австралийском штате Виктория три лесных пожара переросли в один, площадь которого больше, чем у Манхэттена, пишет CNN. Как отмечает издание, произошло это на фоне резкого ухудшения погодных условий в регионе: повышения температуры и усиления ветра.



Reuters

В Австралии три лесных пожара слились воедино и сформировали один большой, который по своей площади больше такого района Нью-Йорка, как Манхэттен, пишет CNN.

Произошло это в штате Виктория, где пламя охватило территорию в 6000 га.

Кроме того, в соседнем штате Новый Южный Уэльс пожар к югу от Сиднея до сих пор не получается взять под контроль. За последние месяцы он выжег территорию площадью 264 тыс. га.

Между тем погодные условия в регионе резко ухудшились. Так, Бюро метеорологии в субботу предупредило о усилении ветров и росте температуры.

В австралийской столице Канберре был зафиксирован 80-лентний максимум температуры, которая в субботу во второй половине дня достигал + 44 °С. При этом в Австралии из-за погодных условий, как отмечается в статье, уже погибли 23 человека.

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