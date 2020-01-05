El País — тысячи иракцев простились с Сулеймани

В столице Ирака прошла траурная процессия в честь иранского генерала Касема Сулеймани и остальных погибших в результате недавней атаки американского беспилотника, пишет El País. Как отмечает издание, участники шествия выкрикивали: «Месть!» и «Смерть Америке!».



Reuters

Тысячи человек собрались в субботу утром в Багдаде, чтобы проститься с иранским генералом Касемом Сулеймани, который стоял за всеми «вторжениями» Тегерана на Ближнем Востоке, с лидером шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом, а также с восемью иранскими и иракскими военными, пишет El País.

Все они погибли в результате недавнего удара американского беспилотника по аэропорту Багдада.

Прощание с погибшими проходит на фоне того, как весь регион, затаив дыхание, ждёт реакции Тегерана на эту атаку. Иранская сторона уже пообещала «жёстко отомстить» Вашингтону за случившееся.

Участники траурной процессии, преимущественно шииты, устроили мирное шествие от мечети Аль-Казимийя вдоль реки Тигр. Собравшиеся при этом выкрикивали: «Месть!» и «Смерть Америке!».

Траурная процессия затем вошла в Зелёную зону Багдада — тщательно охраняемый район, где находятся главные правительственные здания Ирака и посольство США. Там в похоронном шествии участвовали лишь официальные лица, в то время как остальные люди остались у входа в эту зону.

В похоронах также принял участие премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, которых назвал погибших военных «мучениками», а американскую операцию — «нарушением иракского суверенитета».

Как отмечает издание, похороны лидера спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани продлятся ещё несколько дней, а его тело отправят в Иран уже в это воскресенье, пишет El País.

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Последнее: В столице Ирака прошла траурная процессия в честь иранского генерала Касема Сулеймани и остальных погибших в результате недавней атаки американского беспилотника, пишет El País. Как отмечает издание, участники шествия выкрикивали: «Месть!» и «Смерть Америке!». Reuters Тысячи человек собрались в субботу утром в Багдаде, чтобы проститься с иранским генералом Касемом Сулеймани, который стоял за всеми «вторжениями» […]