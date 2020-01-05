Дубинский решил распродать свой элитный автопарк

После того, как 3 января СМИ распространили информацию о том, что нардеп от политсилы «Слуга народа» Александр Дубинский получил в подарок от своей матери три автомобиля, он написал в Facebook гневный пост.
Народный депутат заявил, что пользовался подаренными мамой автомобилями и раньше, а теперь просто оформил их на себя.
«Подтверждаю для тупых и одиозных эту информацию: данные автомобили постоянно находятся в моем пользовании, и поэтому удобнее оформить их на себя для выполнения норм закона об обязательном декларировании», – написал нардеп.
Также Дубинский сообщил, что его семья намерена продать часть автомобилей, «многие из которых имеют историческую ценность».
«Они будут проданы на открытом аукционе одним лотом, ориентировочно, до конца февраля-марта 2020 года. 20% суммы, полученной от продажи машин, среди которых очень редкие модели Mercedes-Benz AMG, будут отправлены на благотворительность. Напомню, сейчас я в полном объеме перечисляю деньги от продажи 1 автомобиля (Subaru Impreza WRX STI) больным онкологией детям. Информация об этом также находится в моей декларации», – подытожил Дубинский.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: После того, как 3 января СМИ распространили информацию о том, что нардеп от политсилы «Слуга народа» Александр Дубинский получил в подарок от своей матери три автомобиля, он написал в Facebook гневный пост. Народный депутат заявил, что пользовался подаренными мамой автомобилями и раньше, а теперь просто оформил их на себя. «Подтверждаю для тупых и одиозных эту информацию: данные автомобили постоянно […]
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