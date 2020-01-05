«Нафтогаз» и «Газпром» должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о мировом соглашении в январе

НАК «Нафтогаз України» и российский газовый монополист «Газпром» в январе 2020 года должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о достигнутом мировом соглашении о взаимном отзыве судебных исков. Об этом говорится в ответе пресс-службы НАК на запрос УНН.
«30 декабря «Нафтогаз» и «Газпром» подписали мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года. Стороны должны сообщить в арбитраж о достигнутом мировом соглашении в январе 2020 года», – сказано в сообщении.
Контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа, действовавший с 2009 года, закончился 31 декабря. Новый договор на транзит газа был подписан 30 декабря.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».
27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.
В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).
21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это.
27 декабря «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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