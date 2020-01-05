Американский дипломат объяснил пользу конфликта в Донбассе для США

Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, чему американские военные учатся у вооруженных сил Украины.
По его словам, американцы «узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике», а также «узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам».
Тейлор заявил, что для США важно понимать, «как россияне действуют и воюют», передает ТСН.
Он выразил надежду на то, что РФ и США не придется воевать. Однако если это случится, «опыт, полученный украинскими офицерами и солдатами, станет преимуществом», сказал Тейлор.
Он подчеркнул, что речь идет о вещах, о которых в США «думали, читали, но украинские солдаты пережили это, были один на один с российскими военным».
Его удивило «использование дронов», которое, по словам Тейлора, стало «новым феноменом для обеих сторон: и для россиян, и для украинцев». Еще одна «важная вещь – это информационная война». По версии Тейлора, «россияне ее начали задолго до того, как это поняли американцы».
«Научиться расшифровывать и выявлять, как российская дезинформация влияет на военных, гражданских, медиа, принятие решений», – сказал он.
Тейлор находился на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года. В начале января 2020 года его сменит дипломат Кристина Квин.
Напомним, Украина, а также ее союзники, утверждают, что в Донбассе украинским войскам противостоит якобы не местное ополчение и добровольцы, а российские войска. РФ в ответ не раз подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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