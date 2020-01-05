Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук закрутила роман с популярным рэпером из Британии

Российская певица Катя Кищук снова попала в центр внимания СМИ. Экс-солистка SEREBRO закрутила роман с популярным исполнителем рэпером из Великобритании Slowthai.

25-летняя артистка в начале карьеры пела в составе группы SEREBRO, после ухода из которой выступает сольно. Звезда является активным пользователем социальных сетей, периодически радуя поклонников подробностями творческой и личной жизни. Недавно на странице своего аккаунта в Instagram Кищук показала в прямом эфире горячий поцелуй с музыкантом.

Как оказалось, молодым человеком, страстно обнимающим Катю Кищук был не кто иной, как кумир миллионов, рэпер из Британии Slowthai. Музыкант стал знаменитым, как яркий и самобытный артист, а недавно его имя появилось в списке участников фестиваля Coachella, на котором выступают самые прогрессивные исполнители. Интересно, что и сам рэпер опубликовал аналогичный пост на своей странице, чем, считают поклонники, подтвердил роман с российской певицей.

Фишкой британского исполнителя являются острые социальные и политические темы, ему так же, как и Кищук, 25 лет. Знакомство молодых людей произошло в США, куда в последнее время российская певица приезжает все чаще. Будет ли их роман иметь продолжение, остаётся только догадываться, пока же пост Кищук за короткое время набрал огромное множество комментариев и лайков.

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